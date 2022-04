Feuerwehr Theißen erhält künftig Hilfe vom Himmel herab

Theissen/MZ - „Sie wird helfen, Leben zu retten“, sagt Christoph Jahr, Leiter der Südzucker-Stärkefabrik, bei der Übergabe der neuen Drohne Typ Yunecc 520 an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Theißen. Kathrin Weber, als Zeitzer Bürgermeisterin zuständig für die Feuerwehren der Stadt, konnte nur bestätigen, dass die Wärmebildkamera-Drohne bei den Theißener Kameraden in den besten Händen ist. „Hier hat man schon seit einigen Jahren Erfahrung im Umgang mit Drohnen beim Einsatz. Man braucht auch ein besonderes Gefühl für das Gerät. Das ist kein Spielzeug“, so Weber. Entsprechend teuer ist dieses technische Hilfsmittel auch. Es kostet 5.000 Euro. Die Firma Südzucker hat das Geld zur Verfügung gestellt. „Unsere Werksfeuerwehr und die Zeitzer Wehren arbeiten eng zusammen. Wenn also Zeitz eine Drohne hat, profitieren wir auch davon. Es ist aber sinnvoller, dass sie regional nutzbar ist“, schildert Christoph Jahr die Beweggründe für das Sponsoring. In einem kleinen Vortrag erklärte der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Theißen 1888, André Flemming, warum man eine mit einer Wärmebildkamera ausgestattete Drohne braucht. „Mit unserer alten Drohne aus dem Jahr 2017 konnten wir zwar Aufnahmen vom Brandgeschehen machen, doch blieb das weitestgehend auf das Schadensbild beschränkt.“