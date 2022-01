Feuerwehr rückte in der Silvesternacht in Zeitz einmal aus

Zeitz/MZ/ank - Die Zeitzer Feuerwehr ist nach Angaben eines Sprechers in der Silvesternacht zu einem einzigen Einsatz ausgerückt. Gegen drei Uhr war die Feuerwehr demnach gerufen worden, weil eine abgefeuerte Feuerwerksbatterie weiter brannte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, mussten sie aber nicht mehr löschen, hieß es am Sonntag dazu. Von der Kreisleitstelle für Katastrophenschutz und Rettungswesen gab es am Sonntag keine Zahlen zu Feuerwehreinsätzen über den Jahreswechsel. Anfragen seien am Montag an die Pressestelle des Kreises zu richten.