Feuer und Hochwasser in der Zeitzer Moritzburg

Zeitz/MZ - Flammen im Schlosshof: Doch Maria Körner hat die Situation im Griff. Ein paar kurze Wasserstöße mit dem Feuerlöscher und schon lodert nichts mehr. Es ist das erste Mal, dass die Frau aus dem benachbarten Saale-Holzland-Kreis einen Feuerlöscher in der Hand hat und auch noch bedient. „Da hat man es wenigstens einmal probiert, wer weiß, wozu es mal gut ist“, sagt die Mutter, die mit Kindern und Mann am Samstag einen Ausflug nach Zeitz unternommen hat. Das Schloss Moritzburg mit seinen Ausstellungen habe die Familie bewusst angesteuert. Dass sie dabei den ersten Zeitzer Zivilschutztag erlebe, damit habe sie nicht gerechnet. Aber das Angebot zur Information rund um das richtige Verhalten im Katastrophenfall beziehungsweise um Möglichkeiten der Vorbereitung gern angenommen. Schließlich könne ja jeder mal in eine Situation geraten, in der genau dieses Wissen oder Vorarbeit nützlich ist.

