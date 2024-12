Am Montagabend rückten die Zeitzer Einsatzkräfte wegen eines Feuers in einem Einfamilienhaus aus. Eine Frau konnte nur noch tot geborgen werden.

Brand in Theißen: Frau kann nur noch tot geborgen werden - Feuerwehrmann verletzt

einsatz in Zeitzer Straße

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Theißen ist eine Frau ums Leben gekommen.

Theißen. - Am Montagabend wurde die Feuerwehr zum Brand eines Hauses in der Zeitzer Straße in Theißen gerufen. Vor Ort musste der leblose Körper einer Frau geborgen werden.