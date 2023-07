Die Feuerwehr rückte Samstagmorgen in die Zeitzer Schaedestraße aus.

Zeitz/MZ/ank - Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Zeitzer Schaedestraße hat es Sonnabendmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stand gegen 8.30 Uhr Unrat in der ersten Etage des Hauses in Flammen. Die Feuerwehr habe den Brand rechtzeitig löschen können, sodass er nicht auf Teile des Gebäudes übergriff.

Im Treppenhaus sei es zu „erheblichen Rußablagerungen“ gekommen. Das Haus sei weiter bewohnbar, gab die Polizei eine Einschätzung der Feuerwehr weiter. Vor Ort seien drei Bewohner vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht worden.

Am Mittag hieß es aber, „bislang sind keine Personenschäden bekannt geworden“. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei habe vor Ort Spuren gesichert und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.