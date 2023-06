Macht der Feuerteufel weiter? Jetzt stehen mehrere Container und Müllkübel in der Innenstadt von Zeitz in Flammen. Wo es überall brannte.

Sogar an der Feuerwache im Steinsgraben brennt ein Altkleidercontainer

Brandstiftung in Zeitz

In der Nacht zu Mittwoch brennt ein Container im Steinsgraben in Zeitz, direkt gegenüber der Feuerwache.

Zeitz/MZ - Direkt gegenüber der Zeitzer Feuerwache im Steinsgraben hat in der Nacht zum Mittwoch ein Altkleidercontainer gebrannt. „Das ist doch so was von dreist“, sagt eine Anwohnerin des Steinsgrabens, „aber die Stelle ist nachts vor Blicken halt sehr gut geschützt.“