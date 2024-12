Großbrand am Netto-Markt in Zeitz

Zeitz/MZ. - Gibt es neue Erkenntnisse zu dem Großbrand am Netto-Einkaufsmarkt in Zeitz? An der Ecke Theodor-Arnold-Promenade/Gleinaer Straße stand ein Teil der Gewerbeeinheit in Flammen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben weiter zur Brandursache und geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.