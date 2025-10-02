Zeitz/MZ. - Zeitz gehört zu den Spielorten des Heinrich-Schütz-Festivals. Am Sonntag, 5. Oktober, 18 Uhr, findet im Festsaal im Schloss Moritzburg das Festkonzert mit dem Artist in Residence Gregor Meyer statt und verspricht einen besonderen Hörgenuss. Im Internationalen Jahr der Quantenphysik 2025 schlägt Gregor Meyer (Foto) im Residenzkonzert „Mikrokosmos“ eine außergewöhnliche Brücke zur Wissenschaft. Werke aus Heinrich Schütz Kleinen geistlichen Konzerten gruppieren sich in diesem extra für das Musikfest konzipierten Programm entlang von quantenphysikalischen Phänomenen. Ein multidisziplinäres, interkulturelles Ensemble mit Philipp Rumsch, Viola Blache, Matthias Knoche, Yoed Sorek, Christoph Sommer, Ali Pirabi – greift unter der Leitung des Artist in Residence naturwissenschaftliche Impulse der Dresdner Quantenphysikerin Professor Elena Hassinger auf und arbeitet die kleinsten Einheiten in der Musik von Heinrich Schütz in all ihren schillernden Facetten heraus. Das Programm „Mikrokosmos“ ist eine Kooperation des Heinrich Schütz Musikfests mit dem Würzburg-Dresdner Exzellenzcluster ct.qmat und der TU Dresden. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.