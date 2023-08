Vor zehn Jahren wurde vor den Toren der Stadt Zeitz ein Verein für Bildung und Kultur gegründet. Aus diesem Grund wird am Samstag gefeiert.

Festival steigt am Samstag auf Kloster Posa

Posa Calling heißt es am Samstag auf Kloster Posa. Ina Tuscher lebt seit vier Jahren hier und hat das Vereinsjubiläum mit vorbereitet.

Zeitz/MZ - Am Wochenende ruft Kloster Posa zum Fest. Es heißt „Posa Calling“ und es wird bunt: Zirkus, Live-Musik, historische Vorträge und bummeln über das altehrwürdige Klostergelände gehören zum Programm. Nach fünf Jahren Pause lädt die Kultur- und Bildungsstätte Kloster Posa am Samstag, 2. September, ab 13 Uhr in die Mauern des ehemaligen Klosters vor den Toren der Stadt Zeitz ein, um mit regem Treiben das zehnjährige Vereinsjubiläum zu feiern. Gemeinsam mit Partnern und Freunden hat der Verein ein Programm auf die Beine gestellt, welches das gesamte Gelände bespielt.