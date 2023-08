Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Auf die Plätze, fertig los. Rund 230 Kinder, Frauen und Männer gingen beim 29. Zeitzer Stadtlauf an den Start. Das Spektrum reichte vom fünfjährigen Kind bis zum 85-Jährigen. Den größten Andrang gab es mit zirka 80 Startern beim Rennen über 5,4 Kilometer. Sandrine Hilke gab hier über drei Runden alles und gewann bei den Damen. „Ich bin mit meinem Trainer hier, um mich auf die Deutsche Meisterschaft im Crosslauf vorzubereiten“, sagte die 15-jährige Läuferin aus Gera. Drei Runden mussten durch den Park gelaufen werden. „Die erste Runde bin ich ganz locker angegangen, aber dann habe ich aufgedreht“, sagt die Thüringerin. Seit sieben Jahren trainiert sie Leichtathletik, gehört in Thüringen zum Landeskader und war mehrfach Landesmeisterin. „In Zeitz ist es eine tolle Strecke, vorbei an Rosenbeeten und am Schloss“, sagt sie.