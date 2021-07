Ferienspaß im Haus der Jugend in Zeitz

Zeitz/MZ - Der Zeitzer Kinder-und Jugendclub (JUK) im Haus der Jugend bietet auch in diesen Sommerferien wieder viel Spaß und Beschäftigung für kleine und nicht mehr ganz so kleine Leute. Den Auftakt machte die Ferieneröffnungsparty am Donnerstag im Goethepark mit vielen Mitmachangeboten wie Fußballturnier und Bastelecke. Bis September wird die Spielplatztour jeden Donnerstag an mehreren Spielplätzen der Stadt Halt machen. Die nächste Sause soll am 29. Juli von 15 bis 17 Uhr auf dem Spielplatz am Forstplatz stattfinden.

Es locken unter anderem ein Quietschentenrennen mit Preisen und gemeinsames Musizieren und Trommeln. Außerdem soll es im August eine Kooperation mit dem Reitverein Zeitz-Bergisdorf geben. Entlang der Weißen Elster werden sich dann die Kleinen auf die Suche nach „Flussperlen“ begeben, verrät Mario Pacholski, Leiter des JUK. Auf dieser Wanderung können die Kinder selbstgebastelte Schiffchen auf Reise schicken und viel Interessantes über die Flusslandschaft des Jahres 2020 erfahren.

Schlauchbootrennen im Zeitzer Sommerbad

Des Weiteren soll am 4. August wieder das Schlauchbootrennen im Zeitzer Sommerbad stattfinden. Diese Veranstaltung sei die letzten Jahre immer gut besucht gewesen. Tages- und Hortgruppen können sich mit einem Schlauchboot ins kühle Nass stürzen, aber auch einzelne Interessierte.

Auch individuell zu vereinbarende Freizeitmöglichkeiten soll es geben wie einen Einsteigerkurs zum Trommeln oder einen Kreativworkshop, beides für einen kleinen Unkostenbeitrag von 2,50 Euro. Wer sich mit Videos drehen, Youtube und Co. ausprobieren möchte, kann außerdem den JUK Medienworkshop unterstützen - Der Workshop dokumentiert das Ferienprogramm und berichtet in einer eigenen kleinen Nachrichtensendung über alles, was gerade im JUK passiert.

Mehr Informationen zu dem Ferienprogramm und Anmeldung unter www.fuks-ev.de, per E-Mail an pacholski@fuks-ev.de oder unter 03441/688 86 23.