In der Weberstraße in Zeitz muss an diesem Dienstag ein Energiekabel zur Sicherheit repariert werden.

Fehler in Stromkabel: Weberstraße in Zeitz halbseitig gesperrt

Die Weberstraße in Zeitz wird an diesem Dienstag halbseitig gesperrt

Zeitz/MZ. - An diesem Dienstag, 23. Januar, wird die Weberstraße in Zeitz ab 6 Uhr halbseitig gesperrt. Grund ist ein Fehler in einem Stromkabel. Dieser Fehler, so teilten die Stadtwerke am Montagnachmittag mit, hatte keinerlei Auswirkungen auf die Stromversorgung im Zeitzer Stadtgebiet, werde aber aus Sicherheitsgründen repariert.

Die halbseitige Sperrung der Weberstraße beginnt nach Angaben der Stadtwerke am Kreisverkehr Kalktor. Sofern es zu keinen unvorhergesehenen Zwischenfällen komme, soll sie nach maximal zwei Tagen wieder aufgehoben werden.

Am Sonntag ist es allerdings gegen 9.30 Uhr im Netzgebiet der Redinet Burgenland teilweise zu einem Stromausfall gekommen. Dieser sei durch eine Störung im Mittelspannungskabel, welches durch Geußnitz verläuft, verursacht worden, heißt es von den Stadtwerken zudem. Betroffen waren insgesamt 16 Netzstationen, die Stromausfälle in Wildenborn, Roda, Mahlen und in Teilen von Kayna zur Folge hatten. Nach erfolgreicher Fehlersuche und einer abschließenden Prüfung durch den Messwagen konnten 15 der 16 Stationen nach gut zwei Stunden wieder ans Netz gehen, in Geußnitz dauerte es etwas länger.