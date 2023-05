Zeitz/MZ - Der 1. FC Zeitz hat als Nutzer des Ernst-Thälmann-Stadions jetzt einen Bauantrag an die Stadt Zeitz für ein Rundum-Dach inklusive Photovoltaik-Anlage der Sportstätte gestellt. „Wir hoffen, dass die Stadt, die ja auch Eigentümer des Stadions ist, in ihrem eigenen Interesse die Anfrage so schnell wie möglich beantwortet“, sagt der erste Vorsitzende des Clubs, Uwe Kraneis. Der Investor des Vorhabens, die Valuteo Project GmbH aus Nürnberg habe ihre Einwilligung gegeben und stünde in den Startlöchern. Die Stadt selber hat den Eingang bereits von Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) am Freitag gegenzeichnen lassen und an das Bauordnungsamt weitergeleitet.

