Fahrradtour entlang der Weißen Elster startet am Kloster Posa Zeitz

Zeitz/MZ - Der Startschuss ist pünktlich am Montagmorgen auf Kloster Posa in Zeitz gefallen: Das Abradeln der Weinroute hat begonnen. Offiziell bedeutet diese große Radelrunde das Ende der Tourismussaison auf dem Zweirad im südlichen Burgenlandkreis.

Viele begeisterte Radfahrer hatten sich schon am Morgen am Weinhof Kloster Posa eingefunden, wo das Anradeln am 1. Mai ebenso beginnt, wie das Abradeln am 3. Oktober. Von da aus geht es auf die Tour durch verschiedene Ort, zu verschiedenen Weingütern und Produzenten entlang der Weißen Elster.

Geöffnet haben fast 20 Stationen am Wege, vom Herrmannschacht in Zeitz, Vinothek und Neuhaus in Salsitz über die Haynsburg und das Café zum Esel in Wetterzeube bis zum Schloss Crossen oder dem Rittergut Silbitz.

In Pötewitz kann der Schafhof Peter besucht werden und um 13 Uhr gibt es dort in der Kirche eine Radfahrerandacht.