Zwei Pkw sind in Droyßig kollidiert.

Droyssig/MZ - Ein Pkw-Fahrer ist bei einem Unfall am Freitag in Droyßig verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Fahrer vom Parkplatz in der Zeitzer Straße kommend die Vorfahrt eines anderen Pkw nicht beachtet und war mit diesem zusammengestoßen. Ein Fahrer wurde laut Polizei ambulant medizinisch behandelt.