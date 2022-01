Kayna/MZ/ank - Die Polizei ermittelt nach einem Unfall mit Fahrerflucht, der sich in Kayna ereignet hat und am Freitagvormittag angezeigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war in der Nacht zum Freitag im Sandgraben ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Wagen gegen den Zaun eines Grundstücks gefahren und hatte diesen beschädigt. Der Verursacher des Schadens flüchtete. Hinweise an die Polizei in Zeitz, Telefon 03441/6340.