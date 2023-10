Autobahnpolizei Thüringen folgt dem Fahrzeug in Richtung Dresden und stoppt es. Was den Fahrer aus Hessen jetzt erwartet.

So sah es bei der Geschwindigkeitsmessung der Videowagenstreife der Autobahnpolizei Thüringen aus.

Gera/MZ/and - Deutlich schneller als erlaubt war am Samstag, um 17.23 Uhr, ein BMW auf der A4 bei Gera in Richtung Dresden unterwegs. Er fiel einer Videowagenstreife der Autobahnpolizei Thüringen auf. Die Beamten maßen eine Geschwindigkeit von 185 km/h.

In der folgenden Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h reduzierte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht, die zweite Messung ergab sogar 190 km/h, also fast doppelt so schnell, wie erlaubt.

Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung kann deshalb nicht mehr von einem fahrlässigem Handeln ausgegangen werden, so die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen. Den 42-jährigen polnischen Fahrzeugführer aus Hessen erwartet nun für sein vorsätzliches Handeln ein Bußgeld in Höhe von 1.640 Euro.

Zudem sieht dieser Bußgeldverstoß ein mehrmonatiges Fahrverbot und mehrere Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg vor.