Die 39-jährige Daniela aus Zeitz ist seit Sonntagmittag verschwunden. Laut der Polizei befinde sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Wer hat die Frau gesehen?

Mehrfache Mutter aus Zeitz verschwunden: Wer hat Daniela gesehen? (Foto im Text)

Zeitz. - Seit Sonntagmittag wird eine 39-jährige Frau aus Zeitz vermisst. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei Daniela um eine mehrfache Mutter in einer psychischen Ausnahmesituation.

Demnach habe die Frau gegen Sonntagmittag ihre Wohnung im Norden der Stadt verlassen. Sie habe weder ihr Handy noch ihre Schlüssel oder persönlichen Dokumente bei sich und sei zu Fuß unterwegs. Laut der Polizei sei nicht ausgeschlossen, dass sich die Frau durch die kalte Witterung in Gefahr befinde.

Ein eingesetzter Personensuchhund habe die Spur bis in den Bereich der Leipziger Straße auf Höhe der Tiergartenstraße verfolgt und dann verloren. Aus diesem Grund bittet die Polizei nun bei der Suche um Hilfe.

Die 39-Jährige werde wie folgt beschrieben:

circa 1,74 Meter groß

kräftige Statur

langes rotes Haar

Piercing in der Unterlippe

Mehrere Tattoos, die unter Kleidung nicht sichtbar sind

Bekleidet mit grauer Winterjacke, schwarzer Leggings und grauen Turnschuhen der Marke New Balance

Vermutlich trage sie weder Mütze noch Handschuhe

Wer die Vermisste gesehen habe oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben könne, werde gebeten sich an das Polizeirevier Burgenlandkreis unter der Telefonnummer 03443/282293 zu wenden.