Fabrikgebäude in Zeitz: Ausgenudelt, aber schick

Zeitz/MZ - In der alten Zeitzer Nudelfabrik an der Paul-Rohland-Straße hat es sich längst ausgenudelt, der Industriebrache drohte der Verfall. Seit einigen Jahren haucht nun aber ein Investorenpaar mit zehn Mitarbeitern dem ehemaligen „Lost Place“ Stück für Stück neues Leben ein. Bei den an diesem Sonntag zu Ende gegangenen Tagen der Industriekultur konnte sich die Öffentlichkeit ein Bild von der Entwicklung des Areals machen.