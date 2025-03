Unternehmen muss Fundamentarbeiten im Chemie- und Industriepark in Alttröglitz aufgrund der Evakuierung verschieben.

Alttröglitz/MZ. - Zum siebten Mal wurde bei Tiefbauarbeiten im Chemie- und Industriepark eine nicht explodierte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Am Mittwochmittag wurde der Park evakuiert und der Blindgänger vom Kampfmittelräumdienst entschärft. „Allein bei uns auf dem Baufeld waren 63 Arbeiter und weitere 24 im Büro“, sagt Sascha Bauer, Betriebsleiter der Firma CE Biobased Chemical (Südzucker Gruppe). Das Unternehmen errichtet eine neue Produktionsstätte für Ethylacetat (Lösungsmittel). Für diesen Tag waren 500 Kubikmeter Beton bestellt, daraus sollte das Fundament für das neue Kesselhaus gegossen werden. Doch daraus wurde nichts. Alle 77 Mitarbeiter mussten kurz nach 13 Uhr die Baustelle verlassen. Auch die Firmen Puraglobe, Münzing, die Gemeindeverwaltung und Infra Zeitz beispielsweise wurden evakuiert.

„Es handelt sich um eine 500 Kilo Bombe mit Heckverschluss“, erklärt Denny Knabe vom Kampfmittelräumungsdienst. Die Evakuierung erfolgt in Regie des Burgenlandkreises. Zahlreiche Kameraden der freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Elsteraue sperren die Zufahrtsstraßen zum Chemiepark und die Landesstraße durch Alttröglitz. Auch drei Einfamilienhäuser sind von der Evakuierung betroffen.

„Als Gemeinde sind wir für die Evakuierung nicht zuständig, aber die Kameraden unserer freiwilligen Feuerwehren sperren das Gelände ab und koordinieren den Einsatz mit. Im Notfall stehen sie natürlich ebenfalls bereits“, sagt Mark Fischer (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue. So musste auch das Verwaltungsgebäude am Mittwoch evakuiert werden. „Zum Glück ist heute kein Sprechtag, aber zirka 30 Mitarbeiter der Verwaltung wechseln ins Homeoffice“, sagt Fischer am Mittag.