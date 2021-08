Experten der Tierschutzorganisation gibt Tipps für tierische Familienmitglieder

Zeitz/MZ - Die vielen Corona-Lockerungen machen es möglich: Man kann wieder in Urlaub fahren. Wer Haustiere hat, muss überlegen, was mit ihnen geschehen soll. Hunde kann man oft mitnehmen, Katzen fühlen sich in vertrauter Umgebung auf jeden Fall wohler. Die Tierschutzorganisation Tasso, die Europas größtes kostenloses Haustierregister betreibt, hat einige Tipps, wie der Urlaub auch für den Vierbeiner möglichst stressfrei wird.

Online suchen

Tiersitter und Pensionen gibt es auch in der Region um Zeitz. Sie lassen sich online finden. „Halter sollten hier unter anderem darauf achten, dass diese eine entsprechende Erlaubnis nach Paragraf 11 Tierschutzgesetz haben“, heißt es dazu von Tasso. „Auch private Portale, über die Tierfreunde sich austauschen und anderen freiwillig Hilfe anbieten, gibt es mittlerweile zahlreich.“ Zudem bieten auch einige Tierheime eine Urlaubsbetreuung an. Hier kann man, zum Beispiel in Zeitz, jeweils immer nur nachfragen. Soll es eine Tierpension sein, sollten sich Tierhalter in jedem Fall rechtzeitig um einen Platz kümmern, da die Kapazität meist begrenzt ist.

Katzen fühlen sich meist zu Hause am wohlsten. Ist es nicht möglich, sie in ihrer gewohnten Umgebung zu belassen, sollten Halter so viel Vertrautes wie möglich, beispielsweise Spielzeug, Decken, Kissen, Körbchen, mit zur Betreuung geben. „Zudem ist es ratsam, den tierischen Liebling einen Tag vorher dort hinzubringen, so wird Stress bei Tier und Halter unmittelbar vor ihrer Abreise vermieden“, heißt es weiter. Und ganz wichtig ist es auch, den Tiersitter vorher kennenzulernen und die Pension vorher aufzusuchen. „Stimmt die Chemie? Was sagt das Bauchgefühl? Denn trotz aller fachlicher Referenzen und schönem Auslauf: Das Wichtigste ist, dass sich das Tier wohlfühlt und die Halter es mit gutem Gewissen dort lassen können“, meinen die Experten von Tasso.

Besser mit Vertrag

Vor allem sollten auch rechtliche Fragen vorab geklärt werden. Leider geschehe es sehr häufig, dass es aus den verschiedensten Gründen zu Streitigkeiten bei der Rückgabe von Pflegetieren kommt, weiß die für Tasso tätige Rechtsanwältin Ann-Kathrin Fries. Sie rät daher dazu, klare Verhältnisse zu schaffen: „Tierhalter sollten unbedingt einen schriftlichen Verwahrungsvertrag mit den Tierbetreuern abschließen, in dem unter anderem festgelegt wird, dass das Tier lediglich in Pflege gegeben wird und wann es wieder abgeholt wird.“

Auch wie mit in dieser Zeit entstehenden Kosten für Futter und Pflege umgegangen wird und dass der Betreuer kein Zurückbehaltungsrecht hat, sollte besprochen und festgehalten werden. Ein solcher Vertrag sei zwar auch mündlich wirksam, sollte aber sicherheitshalber schriftlich festgehalten werden, rät die Anwältin und ergänzt: „Dies gilt auch unter Freunden und Familienmitgliedern, da die Praxis zeigt, dass es insbesondere hier oft zu Missverständnissen kommt.“