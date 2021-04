Ex-Zeitzer Weinprinzessin jongliert erfolgreich mehrere Online-Unternehmen

Daniela Heimann war am Freitag zu Besuch in Zeitz.

Zeitz - Zeitzer Weinprinzessin, Sächsische Weinkönigin, Unternehmerin, Podcasterin: Die gebürtige Zeitzerin Daniela Heimann hat in ihren 30 Lebensjahren schon so einiges erlebt. Nachdem sie 2012 ein Jahr lang als Zeitzer Weinprinzessin die Stadt und den lokalen Weinbau vertrat, studierte Heimann Wirtschaftspsychologie und lebte und arbeitete lange Zeit in Leipzig.

Ehemalige Zeitzer Weinkönigin schwört das digitale „remote“ Arbeiten

Als Sächsische Weinkönigin von 2015 gründete sie das Wine Meet Up, ein Event, welches auf dem alljährlichen Leipziger Weinfest sächsische Weine vorstellt. Daraus entstand ein Online-Shop. Außerdem führt sie eine Coaching-Agentur, die mittelständische Unternehmer berät.

Heimann schwört auf das digitale „remote“ Arbeiten, also die ortsunabhängige Fernarbeit via Internet. „So baue ich alle meine Sachen auf.“ 2020 gründete sie die Marketingagentur „SALT.gastromarketing“ zusammen mit zwei Studienfreunden. Und diese Agentur arbeite ebenfalls nur online, ohne Büro. „Uns sind Ortsunabhängigkeit und die Freiheit wichtiger, als uns an eine Miete zu binden“, sagt sie.

Griechenland, Italien und Bali: Zeitzerin ist digitale Normadin

Trotz dieser Ungebundenheit, lege Heimann großen Wert auf Regionalität. „Die Arbeit fällt mir natürlich viel leichter, wenn ich 100 Prozent dahinter stehe, diese Emotion einfangen und das in Texten auf der Unternehmenswebseite wiedergeben kann.“ Ihre Agentur unterstütze vor allem regionale Cafés, Restaurants und Gastgeber beim Online-Marketing und dem Ausbau ihrer Präsenz in den sozialen Medien.

Heimann könne sich vorstellen, den mitteldeutschen Raum irgendwann zu verlassen, um beispielsweise mit italienischen oder griechischen Gastrounternehmen zusammen zu arbeiten, da ihre Geschäftspartner enge Verbindungen in diesen Ländern hätten. Sie selbst habe ihr Herz an Bali verloren. Aktuell warte sie auf ihr beantragtes Reisevisum, um so bald wie möglich wieder auf die indonesische Insel reisen zu können.

2012 war Daniela Undeutsch, so hieß Daniela Heimann vor ihrer Hochzeit, zur fünften Zeitzer Weinprinzessin gekürt worden. Foto: Helga Freund

Podcast über Liebe und Achtsamkeit

Und im Sommer 2020 startete sie ein weiteres Herzensprojekt mit einer Freundin, nämlich den Podcast „Love Meet Up“ in Anlehnung an „Wine Meet Up“. Geboren als „Schnapsidee“, erscheint der Podcast einmal wöchentlich. Dort spricht sie über Beziehungen und Freundschaft und lässt verschiedene Experten zu Wort kommen.

Der Podcast habe schnell großen Anklang gefunden. Aktuell gäbe es über 40.000 Zuhörer und 12.000 Abonnenten. „Er soll als Inspiration dienen, eine halbe Stunde Perspektivwechsel“, erklärt Heimann, die den Podcast seit diesem Winter alleine weiterführt, da ihre Freundin aus privaten Gründen zurücktreten musste. Heimann freue sich über das Feedback, dass dies viele Zuhörer genauso sehen.

Zeitzerin jongliert mehrere digitale Unternehmen gleichzeitig

Auch das Thema „Achtsamkeit“ wird im Podcast angeschnitten. Während ihres Studiums kam Heimann schon damit in Berührung. Und nachdem sie eine besonders stressige Zeit durchgemacht habe, als sie ihr Amt als Weinkönigin, duales Studium und Nebenjob gleichzeitig unter einen Hut bringen musste, versuche sie mehr Achtsamkeit in ihr Leben zu bringen. Tägliche Rituale seien ihr sehr wichtig, wie zum Beispiel jeden Morgen den Kaffee selbst zu mahlen. Selbst auf Reisen nähme sie immer ihre Kaffeemühle mit.

Obwohl sie vor zwei Jahren beschlossen habe, im Sinne der Achtsamkeit sich erstmal nur auf eine Sache zu konzentrieren, jonglierte sie bald wieder mehrere Projekte gleichzeitig: „Ich habe gelernt, dass ich daraus Kraft ziehe. Ich brauche die Abwechslung und das die Projekte voneinander profitieren und sich Synergien bilden.“

Zeitzin bleibt sich trotz Reiselust ihren Wurzeln treu

Dass sie einmal Unternehmerin werden würde, war so gar nicht geplant. Als Kind hätte sie in der Wohnung ihrer Oma ein kleines Anwaltsbüro hinter dem Sofa eingerichtet. Später träumte sie davon Falknerin zu werden. Und auch diesen Traum versucht sie zu verwirklichen: 2020 machte sie als Voraussetzung den Jagdschein, so dass sie nächstes Jahr den Lehrgang zur Falknerin absolvieren kann.

So reiselustig die digitale Nomadin auch ist, die dank Internet überall auf der Welt arbeiten kann, bleibt sie dennoch ihren Wurzeln treu. Heimann möchte bald ihren Wohnort von Leipzig wieder nach Zeitz verlegen, um näher bei ihrer Familie zu sein. „Von Zeitz aus kommt man ja auch überall hin“, sagt sie. (mz/Silvia Kücken)