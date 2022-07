Es soll ein gemeinsames Stadtfest in Zeitz werden, bei dem die Bürger helfen können

Zeitz/MZ - In diesem Jahr wird wieder Zuckerfest gefeiert. Und der Zeitzer Veranstalter Martin Exler, Geschäftsführer von Hex.Event, will es, obwohl der Zuschuss der Stadt deutlich geringer ausfällt, eher noch ausbauen, als zusammenstreichen. So beginnt die Zuckerfestwoche am 2. Oktober mit dem „Zeitzer Zucker Cross Run“ und erreicht ihren Höhepunkt am Wochenende 7. bis 9. Oktober. Doch Exler sieht auch die Zeitzer in der Pflicht, ihr großes Stadtfest mitzugestalten. Und er spricht eine Einladung an alle Vereine und Ortschaften aus: „Wir freuen uns über jeden, der sich aktiv mit einem Stand oder einem kleinen Beitrag beteiligen möchte.“

