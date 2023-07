Zeitz/MZ - Es ist viel zu heiß! Das hört man allenthalben in diesen Tagen. Das Thermometer steht auf Sommer und zeigt schon mal über 30 Grad Celsius an. Dieser Dienstag ist mit fast 34 Grad der bisher wärmste Tag dieses Sommers in Zeitz.

„Ist es wirklich so viel heißer?“ fragte Liane Becker. „Ich erinnere mich auch an sehr, sehr heiße Sommer in meiner Kindheit in der Elsteraue und bei meinen Großeltern in Zeitz.“

Der Deutsche Wetterdienst beantwortet die Frage mit Zahlen: Demnach lag die Durchschnittstemperatur 2022 um 2,9 Grad höher als der Durchschnittswert im Zeitraum 1961 bis 1990. Und nimmt man die wärmeren Jahre 1991 bis 2020 als Vergleichszeitraum, so waren es 1,6 Grad mehr. Allerdings gab es laut Wetterdaten in jedem Jahrzehnt, also auch in der Kindheit von Liane Becker in den 1960er und 1970er Jahren heiße, trockene Tage mit Temperaturen über 30 Grad – auch in Zeitz und Umgebung.

Es ist an heißen Sommertagen der kühlste Ort in Zeitz: Im unterirdischen Gangsystem bei Andreas Wilke hat es 12 Grad. Foto: Hartmut Krimmer

Laut Wetterdienst sprechen andere Zahlen für heißere Sommer, also für die Erwärmung und den Klimawandel: Die Zahl der heißen Tage mit Temperaturen über 30 Grad hat – vor allem nach 2000 – zugenommen und nimmt weiter zu. So sei es zwischen 1961 und 1990 an 8,7 Tagen pro Jahr wärmer als 30 Grad gewesen, im Zeitraum von 1990 bis 2019 habe es mit 16,3 Hitzetagen fast doppelt so viele pro Jahr gegeben. Und von den zehn „wärmsten Sommern der Messgeschichte“ gab es sechs nach 2001 ( acht nach 1992).

Eines ist allerdings heute, wie vor zehn oder 30 Jahren, gleich: An heißen Tagen sucht man Abkühlung. In den Freibädern in Zeitz, Kayna, Theißen und dem Naturbad Osterfeld verbringen Tausende Besucher die Zeit, umso mehr, als Ferien sind. Viele Leute bleiben einfach in kühlen Wohnräumen. MZ-Leser hatten aber auch noch andere Tipps. Jessi und Viviana, zwei Schülerinnen, schrieben: „Dann bleibt immer noch das Kino im Brühlcenter, da ist es dank Klimaanlage richtig kühl.“

Ines Enzmann hat gut Lachen: In der Michaeliskirche, durch die auch sie führt, sind es circa 20 Grad. Foto: Angelika Andräs

Und Hans Rüdiger erzählte schmunzelnd in einem Zeitzer Supermarkt, dass er sich an heißen Tagen viel Zeit für den Einkauf nehme. „Hier ist es kühl, und dann gibt es im Bistro gleich Mittag“, meinte er. „Schlimm ist nur, dass sich das Auto, je länger ich hier abkühle, umso mehr aufheizt!“ Er fragte, wo es eigentlich in Zeitz am kühlsten sei. Schaut man nach Plätzen, die jeder besuchen kann, so ist es das Unterirdische Zeitz, das Gangsystem unter der Innenstadt. Dort herrschen immer um die 12 Grad Celsius. Allerdings muss man hier eine Führung buchen und Eintritt zahlen.

Man könnte natürlich auch den Zeitzer Dom oder die Michaeliskirche besuchen. Abgesehen davon, dass beide Gotteshäuser einen Besuch wert sind: Hinter den dicken Mauern bleibt es lange kühl. Aktuell um die 20 Grad.

Drei Grad kühler unter Bäumen: Das merkt man auch im Knittelholz. Foto: Angelika Andräs

Gemütliche Waldspaziergänge eignen sich auch, um der Hitze zu entfliehen. Unter dem dichten Blätterdach großer alter Bäume ist es immer, sogar in den aufgeheizten Innenstädten, um etwa drei Grad kühler. Im Knittelholz kann man sich sehr gut entlang des Baches, obwohl dem Trockenheit und Hitze auch zu schaffen machen, und an der Quelle erfrischen. Auch Wege entlang der Weißen Elster sind beliebt. „Am besten flott auf dem Rad“, empfahl ein MZ-Leser, dann kühle auch der Fahrtwind.