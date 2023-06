In Gemeinde Gutenborn gibt es keine Lösung für Ausgleichsmaßnahmen für den Bau von neuen Windrädern. Welche Möglichkeiten es aber doch geben könnte.

In Droßdorf sollen neue Windräder entstehen, nun wird darüber diskutiert wo Bäume zum Ausgleich gepflanzt werden könnten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Drossdorf/MZ - Seit Wochen wird in der Gemeinde Gutenborn, teilweise heftig, über den Bau von neuen Windkraftanlagen in der Gemarkung Droßdorf diskutiert. Hintergrund ist allerdings gar nicht der Bau von zwei Rädern bei Kuhndorf selbst, die mit 230 Metern insgesamt rund 80 Meter höher als die bisher dort stehenden sein werden. Vielmehr geht es um die sogenannten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die die Investoren für den Eingriff in die Natur vornehmen müssen.