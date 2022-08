Erwartete horrende Energiepreise sind Ursache für Haushaltssperre in Zeitz

Zeitz/MZ - Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) hat am Mittwoch für die Stadt Zeitz mit sofortiger Wirkung eine Haushaltssperre verhängt. Gründe sind die „negativen Auswirkungen der Entwicklung der Strom- und Gaspreise auf die Haushalts- und Liquiditätslage der Stadt Zeitz“ sowie gestiegene Baupreise in laufenden Maßnahmen, die derzeit noch nicht abgeschätzt werden können, heißt es dazu in einer Erklärung der Stadt Zeitz.