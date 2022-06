Erste Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Zeitz an: Welcher Hölle sie entkommen sind

Tröglitz/MZ - Die Hölle war über ihnen. Als in Kiew am vergangenen Samstag eine Rakete in ein Hochhaus einschlug und dessen Mauern zerfetzte, waren Christina, ihr Mann Gabriel und ihr vier Monate alter Sohn Benjamin der Explosion ganz nahe. Die Familie, sie Ukrainerin, er Senegalese, hatte zusammen mit vielen anderen Menschen Schutz vor russischen Angriffen in einem Bunker gesucht. Die Wohnung der 25-jährigen Frau und des 36 Jahre alten Mannes befand sich nur wenige Straßen neben dem Hochhaus, von dessen Zerstörung die Bilder um die Welt gingen. Im Bunker war es eng, laut, kalt und unhygienisch - die gewaltige Detonation unüberhörbar. Nicht nur das Baby war aufgewühlt. Das Kind schrie, die Sorgen waren groß. In seiner Not rief Gabriel seine Familie im Senegal an. Die hatte nur einen Rat: „Flüchtet aus Kiew, aus der Ukraine, rettet Eure Leben.“ Und die Familie floh.

