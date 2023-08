Nach Randalen im Waldbad Kayna gab es ein Hin und Her um die Wiederöffnung der grünen Oase. Was Einwohner sagen.

Techniker Florian Matzke zeigt, welcher Hebel im Waldbad Kayna umgelegt wurde und damit hunderte Liter Wasser in den Abwasserkanal umgeleitet wurden. Ausfälle an der Technik gab es nicht.

Kayna/MZ - Verwirrung ums Waldbad in Kayna mit gutem Ende: Das Bad öffnet wieder. „Das Bäderteam und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) haben die Risiken neu bewertet und sind zum Schluss gekommen, dass das Waldbad Kayna am Freitag, den 25. August mit kleinen Einschränkungen wieder geöffnet werden kann“, teilt Pressesprecher Lars Werner am Donnerstagnachmittag mit. Die Einschränkung würden darin bestehen, dass Gästen untersagt werde, vom Beckenrand ins Wasser zu springen.