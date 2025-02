Erst Fördermittelbescheid, dann kommen Container als Schule auf den Schützenplatz in Zeitz

Bildung in Zeitz

Parkplatz auf dem Schützenplatz in Zeitz: Hier etwa sollen die Container Platz finden.

Zeitz/MZ. - Für mehrere Jahre wird die Grundschule Stadtmitte/Sekundarschule III ein Ausweichquartier auf dem Zeitzer Schützenplatz beziehen. Dann soll der Schulkomplex an Schillerstraße und Pestalozzistraße umfassend saniert werden. Dafür werden auf einem Teil des kostenlosen Parkplatzes Container aufgestellt. Anlieger, aber auch ständige Nutzer des Parkplatzes fragen, wann es soweit ist. Doch das lässt sich offensichtlich nicht so genau sagen. Was vor allem fehlt, damit Umzug und schließlich Sanierung vonstatten gehen können, ist der Fördermittelbescheid.