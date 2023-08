Im Sommerbad in Zeitz findet das 20. Schlauchbootrennen statt. Knapp 60 Kinder gehen an den Start und haben viel Vergnügen dabei.

Erst Erwärmung, dann geht es in Zeitz zügig übers Wasser

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Schnelligkeit, Technik und ein bisschen Glück waren Donnerstagvormittag im Naether-Sommerbad in der Zeitzer Freiligrathstraße gefragt. Dort fand als Sommerferienangebot das traditionelle Schlauchbootrennen statt. Es ist vom Jugendkontakt-Café des Frauen und Kinderschutzvereins Zeitz in Zusammenarbeit mit dem Sommerbad organisiert worden. 56 Mädchen und Jungen gingen an den Start. Eine Teilnehmerzahl, die Vereinschef Mario Pacholski und seine Mitstreiter zufrieden stimmte. Das auch deshalb, weil damit die 20. Auflage des Wettstreits auf jeden Fall ein Erfolg ist. Und auch das Wetter passte.