Eröffnung am Gründonnerstag: Schlosspark Moritzburg Zeitz startet in 20. Saison

Zeitz/MZ. - Nicht wie allgemein üblich am 1. April, sondern schon ein paar Tage eher beginnt die Saison im Schlosspark Moritzburg Zeitz. „Da die Eröffnung ja auf Ostermontag fällt, wollen wir schon vor Ostern offnen, damit einem Osterspaziergang durch unseren Zeitzer Gartentraum nichts im Wege steht“, sagt Kathrin Nerling vom zuständigen Sachgebiet Kultur und Tourismus.

Pünktlich um 10 Uhr werden also am Gründonnerstag die Tore zum Schlosspark an der Orangerie geöffnet. Dann steht einem Bummel nichts mehr im Wege. Die Beete haben sich bereits mit Blüten geschmückt, es wurde gepflanzt und die Schlossparkpaten haben ihre Bereiche in Ordnung gebracht. Geöffnet ist dann jeden Tag von 10 bis 18 Uhr.

Am Karsamstag, 30. März, stehen dann auch gleich die ersten Veranstaltungen auf dem Programm. So beginnt um 14 Uhr eine Führung unter dem Motto „Von der Industriebrache zum Gartentraum“. Damit ist auch der Auftakt zu einer ganz besonderen Saison gesetzt, nämlich der 20. des Zeitzer Gartentraums, der das Gelände der ersten Gartenschau des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2004 war.

Der Schlosspark Moritzburg kann schon am Osterwochenende besucht werden. Die Saison beginnt in diesem Jahr bereits am Gründonnerstag. Foto: A. Andräs

Und eine von vielen Familien liebgewonnene Tradition kehrt in diesem Jahr zurück: Die Ostereiersuche im Gartentraum, durchgeführt vom Förderverein evangelische Grundschule, findet am Karsamstag von 14 bis 17 Uhr statt.

Bereits eine Woche später, am Sonntag, 7. April, öffnet der Frühlingsmarkt mit vielen Händlern, einem Bühnenprogramm und allem für das leibliche Wohl. Auch für das laufende Jahr sind bereits viele Veranstaltungen geplant, die die Zeitzer, aber auch Besucher von nah und fern nach Zeitz in den Schlossgarten locken sollen.