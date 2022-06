Ernst Ebenhoch trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Zeitz ein

Zeitz/MZ/and - Ernst Ebenhoch hat sich als neuer Ehrenbürger der Stadt Zeitz in das Goldene Buch eingetragen. Seit 54 Jahren leitet er den Zeitzer Reit- und Fahrverein und wurde für dieses Engagement am Sonntag auf der neuen Reitanlage des Vereins in Zeitz geehrt. Zu den Gratulanten gehörten natürlich Oberbürgermeister Christian Thieme (links) und Stadtratsvorsitzender Ulf Altmann (beide CDU).