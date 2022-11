Entsteht in Reuden ein neues Ärztehaus?

In Tröglitz gibt es bereits Apotheke und Hausarzt. Was passiert damit, wenn es das neue Ärztehaus in Reuden gibt?

Reuden/MZ - Welches Zukunftspotenzial besitzt der Bahnhof in Reuden? Damit beschäftigt sich der neu gegründete Beirat für Strukturwandel der Gemeinde Elsteraue. Von Bürgermeister Andreas Buchheim (parteilos) stammt eine Projektskizze „Ärztehaus Gemeinde Elsteraue“. Sie liegt der MZ vor. Darin wird beschrieben, dass in Reuden schon seit Jahren kein Zug hält. Der Bahnhof ist geschlossen. Das Haus wurde privatisiert und mehrfach verkauft. Der letzte Besitzer habe auf sein Eigentum verzichtet, so dass der Bahnhof als herrenlos in der Zuständigkeit des Landes Sachsen-Anhalt liege, heißt es im Konzept.