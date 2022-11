Umlage: Bleibt am Ende nur die Pfändung?

Wittgendorf/MZ - Das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg hat jetzt auch in zweiter Instanz gegen die Gemeinde Schnaudertal geurteilt. Wie schon zuvor das hallesche Verwaltungsgericht entschieden die Richter gegen einen Widerspruch, der sich gegen die sofortige Zahlung der Umlage an die Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst richtete.