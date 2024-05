Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ. - Eigentlich ist das Osterfelder Naturbad für den Start in die neue Badesaison gerüstet. In dieser Woche haben Schwimmmeister Thomas Teuscher und Mitarbeiterin Stefanie Jenke noch die letzten Grünarbeiten erledigt, so dass der für den 1. Juni geplanten Öffnung der Freizeiteinrichtung im Corseburger Weg der Kleinstadt nichts mehr im Wege stehen sollte. Wenn da nicht die Wildvögel wären. Die machen den Badefans und Stadtverantwortlichen nämlich vermutlich einen Strich durch die Rechnung. Weil die sich auf der Wasserfläche des Beckens wohl fühlen und dabei ihre Rückstände ins kühle Nass fallen lassen, fiel die Probe des Badewassers beim Gesundheitsamt durch. „Die Mikrobiologie hat es einfach nicht geschafft. Wir mussten in dieser Woche eine neue Probe nehmen und beim Gesundheitsamt einreichen und rechnen mit dem Ergebnis nicht vor Freitag“, sagt Schwimmmeister Thomas Teuscher.