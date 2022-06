Endspurt im Vorverkauf: Tausende Bändchen für die Schwarzbiernacht sind in Zeitz bereits verkauft

Zeitz/MZ/and - In wenigen Tagen findet die 25. Köstritzer Schwarzbiernacht in Zeitz statt. Eröffnet wird sie am Samstag, 11. Juni, ab 18 Uhr auf dem Altmarkt von Wolfgang Ziegler und dem Berlin String Ensemble. Am Abend geht es dann in vielen Gaststätten und Ladengeschäften weiter mit Musik.

