Ende Juli soll erster Bereich in Kayna fertig sein

Kanalbauarbeiten bringen immer Sperrungen mit sich. Ärgerlich, wenn die lange dauern, wie in Kayna.

Kayna/MZ - Bereits seit mehreren Monaten läuft die Kanalverlegung in Kayna. Es werden unter anderem Schächte und Hausanschlüsse neu gesetzt und die aufgerissenen Fahrbahnbereiche natürlich wieder in Ordnung gebracht. „In den letzten Wochen kam es hierbei zu Verzögerungen und so wurde nach mehreren Nachfragen von Bürgerinnen und Bürgern von Seiten der Stadt das Gespräch mit dem AZV, Abwasserzweckverband Weiße Elster-Hasselbach/Thierbach, und der Midewa als Auftraggeber gesucht“, beschied Pressesprecher Lars Werner.