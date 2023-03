Ende der Umleitung in Zeitz: Wieder freie Fahrt in der Rahnestraße

Zeitz/MZ - Aufatmen in Zeitz: Der Verkehr in der Stadt ist wieder flüssiger. Die seit Monaten gesperrte Rahnestraße ist am Freitag wieder für die Autos freigegeben worden. Handwerker hatten am Vormittag das Gerüst vor dem Haus Nummer 10 demontiert.