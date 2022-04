Eltern wütend: Geschwister-Scholl-Gymnasium in Zeitz wegen qualmender Gartenabfälle geräumt

Zeitz/MZ - Aufregung am Montagvormittag in Zeitz: Das Geschwister-Scholl-Gymnasium Haus II in der Käthe-Niederkirchner-Straße muss wegen starker Rauchentwicklung im Umfeld geräumt werden. „Die Klassenräume müssen belüftet werden, und dann ist das, was reinzieht, so richtig schlimm und gesundheitsgefährdend“, erzählte eine Mutter. „Ich meine, wenn eine Schulleiterin nach Rücksprache mit den Schulämtern entscheiden muss, die Schule zu schließen und die Schüler nach Hause zu schicken, weil jemand seine Gartenabfälle verbrennt, dann ist das ein Skandal.“