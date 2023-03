Auf diesem Grünland in Draschwitz sollen neue Einfamilienhäsuer gebaut werden, so hofft die Gemeinde auf Zuzug.

Alttröglitz/MZ - Rund 100 Einwohner pro Jahr verliert die Gemeinde Elsteraue. Diese und andere Zahlen nannte Michael Dauster, Fachbereichsleiter der Inneren Verwaltung, zur ersten Sitzung des Sozialausschusses in diesem Jahr. So sank die Zahl der Einwohner in der Gemeinde im Juli erstmals unter 8.000. Zum Jahresende 2021 betrug sie noch 8052. Insgesamt hat die Gemeinde Elsteraue im vergangenen Jahr 113 Einwohner verloren und lag im Dezember 7.939. Im Oktober waren es sogar noch zwei Einwohner weniger.