Ziel ist es, das Projekt mit Fördergeld zu finanzieren. Auch in Zeitz und in Osterfeld könnten Gewässer profitieren.

Auch um sie geht es bei der Renaturierung von Teichen im Burgenlandkreis: In vielen dieser Gewässer kommt die Erdkröte vor.

Osterfeld/Zeitz/MZ - Keine 200 Meter Luftlinie vom Osterfelder Rathaus entfernt verstecken sich Erdkröten in zwei Teichen. Etwas modrig riecht es hier, Schilf und Farn wachsen im und an dem stehenden Gewässer am Rand des Steinbachs. „Als ich Kind war, gab es hier zwei florierende Teiche“, erinnert sich der Osterfelder Bürgermeister Hans-Peter Binder (parteilos). Bereits zu DDR-Zeiten ist hier ein Damm verschwunden, der das Wasser im Teich gehalten hatte. Doch seit jener Zeit hat sich dort nicht mehr viel getan, die Teiche waren sich selbst überlassen.