Einbruch in Zeitz

Zeitz/MZ - Aus einem Geschäft in der Weißenfelser Straße in Zeitz ist in der Nacht zu Mittwoch ein Elektrofahrrad gestohlen worden. Laut Polizei war kurz nach 4 Uhr die Alarmanlage ausgelöst worden. Ein Sicherheitsmann fand den Laden mit zerstörter Fensterscheibe vor. Die Polizei ermittelt nun.