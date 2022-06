Einweihung von 50-Millionen-Euro-Investition im Chemiepark Zeitz

Insgesamt 22.000 Quadratmeter groß ist das Areal, auf dem die neuen Produktionslinien entstanden sind. Ab dem dritten Quartal will die Firma voll produzieren.

Die Einweihung der 50-Millionen Euro Investition der Firma Münzing in Alttröglitz fand an diesem Dienstag statt.

Zeitz/Alttröglitz/MZ - Rund 50 Millionen Euro investiert die Firma Münzing insgesamt im Chemiepark Zeitz in Alttröglitz. Baubeginn der Anlage war im August 2020. Die Inbetriebnahme erfolgt in mehreren Schritten. Im dritten Quartal rechnet das Unternehmen damit, in die normale Produktion gehen zu können.

Nach der Fertigstellung sollen mit der Anlage mehr als 10.000 Tonnen Wachsemulsionen pro Jahr produziert werden. Am Ende der Produktionskette entstehen verschiedene Wachsemulsionen. Darunter versteht man besondere Zusätze, die zum Beispiel Oberflächeneigenschaften von Farben und Trocknungseigenschaften von Putzen für die Wand verbessern.