Eintracht Zeitz will gegen die städtische Ignoranz ankämpfen

Zeitz/MZ - Am 21. Juni hat die Sportgemeinschaft Eintracht Zeitz ihr 40-jähriges Jubiläum nach der Gründung am 7. Juni 1982 mit einem großen Festakt gefeiert. „Leider war niemand von der Stadt Zeitz zum Gratulieren dabei. Es gab nicht einmal ein Grußwort“, zeigt sich Gründer Reiner Deutrich doch sehr enttäuscht. Dabei war es die Stadt selber, die damals die Gründung des Vereins angeregt hatte. Und der hat sich ohne Frage in den vergangenen vier Jahrzehnten zu einem wichtigen Faktor in der Stadt entwickelt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<