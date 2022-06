Einsatz für die Region Zeitz: Unternehmerin aus Näthern tut auch viel für den Tourismus

Miriam Thielsch präsentiert ihren ersten (Heilige Barbara der Mibrag) und den aktuellen Preis (Dauerbrenner) in ihrem Haustechnikgeschäft in Näthern.

Salsitz/Näthern/MZ - Wer Miriam Thielsch begegnet und sich mit ihr unterhält, merkt sofort: die Frau brennt regelrecht für das, was sie macht. Nicht nur für ihr Unternehmen, der Haustechnik Thielsch in Näthern, und ihren 13 Mitarbeitern, sondern auch für die touristische Entwicklung der Zeitzer Region. „Wir haben es so schön hier. Aber man muss den Leuten auch sagen, dass es sich lohnt, hier zu leben, zu arbeiten und zu investieren“, sagt sie. Folgerichtig ist sie Mitte Mai mit dem Dauerbrennerpreis im Rahmen des Zeitzer Michaels ausgezeichnet worden.