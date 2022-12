Feuerteufel in Zeitz unterwegs? Einsatz für die Feuerwehr: „Kein Ende in Sicht“ bei der Brandserie in Zeitz-Ost

Brandserie in Zeitz-Ost geht weiter. Wieder stehen zwei Wertstofftonnen in Flammen. Was Feuerwehrchef René Heinrich dazu sagt und was er den Anwohnern rät.