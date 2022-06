Einladung ins grüne Gartenparadies

Am Sonntag findet der Tag der offenen Gärten statt. Wo man sich in der Region Zeitz umschauen kann.

Zeitz/MZ - Es blüht und grünt in der Region. Am Sonntag ist in Zeitz und Umgebung der Tag der offenen Gärten. So kann man von 10 bis 18 Uhr durch verschiedene grünen Oasen bummeln. Gleich drei Gärten gibt es zum Beispiel in Nonnewitz zu bewundern. So kann man durch ein Staudenparadies bummeln (Südstraße 2), sich im Bonsaigarten umschauen (Bröditzer Weg 19) oder sich im Rosenparadies vergnügen (Bröditzer Weg 9). Walter Janowski lädt nach Kayna ins Apfelparadies (an der Landstraße nach Zettweil). Dort bewirtschaftet der Pomologe aus Leidenschaft 22 Gärten mit zirka 500 Obstbäumen, davon 380 Apfelsorten und at viele Tipps parat. Ute Fischer öffnet ihren Bienengarten in Hollsteitz (Schwöditzer Weg 44). Und im gleichen Ort zeigt Dietmar Gabler einen Garten mit Pfingstrosen, Funkien und Iris.

Ingo und Kathrin Tröger öffnen ihre Staudengärtnerei in Heuckewalde. Hier fügen sich Themengärten wie Schatten- und Steingarten, Alpinum und Moorbeet mit Teichen auf einer Gesamtfläche von zirka 3.000 Quadratmetern zu einer abwechslungsreichen Landschaft zusammen. Einen schönen Garten gibt es auch bei Familie Sparmann in Breitenbach zu entdecken. Bei den Gärtnern im Ruhestand gedeihen Rosen, gesundes Gemüse und viele Kräuter. Wer Erholung sucht, der ist bei Familie Patzer in Tröglitz (Gleinaer Straße 7). Sie landen in ihren Hausgarten mit Kletterhortensie, Clematissammlung und Kakteen ein.