Katrin Schiel, Niederlassungsletung der Deutschen Marktgilde in Dresden, ist regelmäßig in Zeitz. Hier besucht sie den Stand der Möhrsdorfer Landhof-Fleischerei, an dem Christian Jekel verkauft, auf dem Zeitzer Wochenmarkt am Roßmarkt.

(Foto: Angelika Andräs)