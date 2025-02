Erinnerungen an die Wendezeit in Zeitz Einige Wende-Parolen auf Zeitzer Wänden kann man heute noch lesen

Erinnerungen an 1989/90 und die frühen 1990er Jahre sind auch bei den Lesern noch lebendig. Das Foto vom „legalen Graffiti“ gegen den Golfkrieg fiel auf. Was man an Mauern noch findet.