Inge Pabst engagiert sich ehrenamtlich für den Erhalt der Kirche in Hollsteitz.

Hollsteitz/MZ. - „Ohne die Familie Pabst würde hier heute nur noch eine Ruine stehen“, sagt der Hollsteitzer Künstler Roland Lindner. Treffender kann man es wohl nicht ausdrücken, was Inge Pabst in den vergangenen rund 50 Jahren für die Kirche in dem Kretzschauer Ortsteil geleistet hat. Dafür wurde sie jetzt von den Kirchgemeinden und der Stadt Zeitz mit dem Clemens-Wittelsbach-Preis ausgezeichnet.